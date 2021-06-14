ABD'de küçük bir uçak inişe geçtiği sırada düştü: 1 ölü, 5 yaralı
NEW ABD'nin Teksas eyaletinde inişe geçtiği sırada düşen uçakta 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
NEW ABD'nin Teksas eyaletinde inişe geçtiği sırada düşen uçakta 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, 6 kişiyi taşıyan küçük bir uçak, Houston'ın kuzeyindeki Madisonville Havalimanı'na inmeye çalışırken piste 300 metre kala yere çakıldı.
İkiye bölünen uçakta 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Federal Davacılık Dairesi kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru