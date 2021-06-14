ABD'de küçük bir uçak inişe geçtiği sırada düştü: 1 ölü, 5 yaralı
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ABD'de küçük bir uçak inişe geçtiği sırada düştü: 1 ölü, 5 yaralı

ABD'de küçük bir uçak inişe geçtiği sırada düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde inişe geçtiği sırada düşen uçakta 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

NEW ABD'nin Teksas eyaletinde inişe geçtiği sırada düşen uçakta 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 6 kişiyi taşıyan küçük bir uçak, Houston'ın kuzeyindeki Madisonville Havalimanı'na inmeye çalışırken piste 300 metre kala yere çakıldı.

İkiye bölünen uçakta 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Federal Davacılık Dairesi kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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