ABD'de Krizler Eşitsizliği Artırdı

ZEW'in G20 için hazırladığı raporda ABD'de geçmişte yaşanan krizlerin eşitsizliği artırdığı ve bu durumun Avrupa'ya örnek olamayacağı belirtildi.

ABD'de Krizler Eşitsizliği Artırdı

ZEW'in G20 için hazırladığı raporda ABD'de geçmişte yaşanan krizlerin eşitsizliği artırdığı ve bu durumun Avrupa'ya örnek olamayacağı belirtildi.

Kaynak: Dunya.com