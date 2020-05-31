ABD'de kriz yaratan polis şiddeti protestoları ülke genelinde sürüyor: 25 kentte sokağa çıkmak yasak
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ABD'de kriz yaratan polis şiddeti protestoları ülke genelinde sürüyor: 25 kentte sokağa çıkmak yasak

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren protestolar hız kesmeden devam ediyor.

31.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:00

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren protestolar hız kesmeden devam ediyor. Gösterilerin ABD geneline yayılmasının ve kontrolden çıkmasının ardından 16 eyaletteki 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiView on euronews

ABD'de kriz yaratan polis şiddeti protestoları ülke genelinde sürüyor: 25 kentte sokağa çıkmak yasak
Kaynak: Euronews.com

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