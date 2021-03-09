ABD'de kritik maske açıklaması: İki doz aşı yaptırana maske serbest
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ABD'de kritik maske açıklaması: İki doz aşı yaptırana maske serbest

09.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:28
ABD'de kritik maske açıklaması: İki doz aşı yaptırana maske serbest

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19 aşılarının iki dozunu da yaptıran Amerikan vatandaşlarının maske takmadan da güvende olacağını, sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla maskesiz toplu ortamlarda bulunabileceğini açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19 aşılarının iki dozunu da yaptıran Amerikan vatandaşlarının maske takmadan da güvende olacağını, sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla maskesiz toplu ortamlarda bulunabileceğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de maske kullanımı serbestisi hakkında kritik açıklama geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yayımladığı yeni yönergede "Moderna, Pfizer veya Johnson & Johnson" aşısının iki dozunu da yaptırmış kişilerin kapalı alanda fiziksel mesafe ya da maske olmadan bir araya gelebileceğini belirtti. Yönergede, aşılanmış kişilerin aynı hanede yaşayan ve ağır hastalık riski düşük olan kişileri de ziyaret edebileceği belirtildi.

SEYAHAT ÖNERİSİ YOK

Ancak yetkililer, aşılanmış kişilerin yine de maske takmaya devam etmelerini ve halka açık yerlerdeki büyük buluşmalardan ve seyahatlerden kaçınmalarını tavsiye ediyor. Öte yandan, CDC verilerine göre şu ana kadar ülke nüfusunun yüzde 9.2'sini oluşturan 30.7 milyon Amerikalı aşı oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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