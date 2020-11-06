ABD'de kritik eyalet Georgia'daki oy sayımı yeniden yapılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD'de kritik eyalet Georgia'daki oy sayımı yeniden yapılacak

06.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 06.11.2020 19:03
ABD'de kritik eyalet Georgia'daki oy sayımı yeniden yapılacak

ABD'nin Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, eyalette oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu.

ABD'nin Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, eyalette oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu.

Çin'den Brezilya'ya, Rusya'dan Almanya'ya bütün dünyanın soluğunu tutarak izlediği ABD başkanlık seçimlerinde kritik eyalet Georgia'dan son dakika haberi geldi. Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın öne geçtiği Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, "Georgia'da tekrar sayım olacak" dedi. Demokrat aday Joe Biden, Georgia eyaletinde son açıklanan verilere göre 1579 oyla seçimi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın önünde götürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

ABD Başkanlık Seçimleri: Trump 'Oy sayımı Salı bitmezse avukatlarım devreye girebilir' dedi
ABD Başkanlık Seçimleri: Trump 'Oy sayımı Salı bitmezse avukatlarım devreye girebilir' dedi
Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu
Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu
ABD'de seçim gerginliği: Philadelphia'daki oy sayım merkezine saldırı girişimi engellendi
ABD'de seçim gerginliği: Philadelphia'daki oy sayım merkezine saldırı girişimi engellendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Orhan Veli Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Sergen Yalçın Josef De Souza Emre Belözoğlu
Daha Fazla Karar Kasım Avrupa Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD'de kritik eyalet Georgia'daki oy sayımı yeniden yapılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 19:03:36. #1.15#
title