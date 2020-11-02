ABD'de kritik başkanlık seçimine saatler kala adayların miting maratonu hız kesmiyor
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ABD'de kritik başkanlık seçimine saatler kala adayların miting maratonu hız kesmiyor

02.11.2020 22:19 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:26
ABD'de kritik başkanlık seçimine saatler kala adayların miting maratonu hız kesmiyor

ABD'de başkanlık seçimine 24 saatten kısa süre kala Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump, kritik eyaletlerden Pennsylvania, Kuzey Carolina, Michigan ve Wisconsin'de toplam 5 miting düzenlerken, Demokratların Başkan Adayı Joe Biden da Florida ve Georgia'da seçmenlere sesleniyor.

ABD'de başkanlık seçimine 24 saatten kısa süre kala Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump, kritik eyaletlerden Pennsylvania, Kuzey Carolina, Michigan ve Wisconsin'de toplam 5 miting düzenlerken, Demokratların Başkan Adayı Joe Biden da Florida ve Georgia'da seçmenlere sesleniyor.

Başkanlık seçimine sayılı saatler kalan ABD'de, Beyaz Saray için yarışan Trump ve Biden'ın yoğun programı devam ediyor.

Kuzey Carolina'nın Fayetteville kentinde günlük programına başlayan Donald Trump, buradaki konuşmasında Joe Biden'a yüklendi ve Demokrat rakibinin başta ekonomi olmak üzere birçok politikasını eleştirdi.

Trump, ülke basınını da "yalan haber" yapmakla suçlayarak, "Sosyal medya kullanmasaydım bugün burada olamazdım. Kendimi savunabileceğim tek yer burası." ifadesini kullandı.

Basının, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki haberlerin de üzerine yeterince gitmediğini savunan Donald Trump, "Bu ülkede ifade özgürlüğü yok. Belki de uzun zamandır yoktu. Basının bir şeyleri örtbas etmesi var." dedi.

Trump, buradaki mitinginin ardından seçimler için en kritik eyaletlerden Pennsylvania'nın Avoca kentine gitti. Trump, buradaki mitinginin ardından diğer kritik eyaletler olan Michigan'da 2, Wisconsin'de de 1 miting düzenleyerek günü tamamlayacak.

Biden Florida ve Georgia'da

Demokratların Başkan Adayı Joe Biden ise bugünkü programına seçim için kritik eyaletlerden Florida'nın Miami kentinde başladı.

Biden daha sonra Georgia'nın Atlanta kentinde seçmenler ile buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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