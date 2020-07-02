ABD'de Kristof Kolomb'un heykeli kaldırıldı
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ABD'de Kristof Kolomb'un heykeli kaldırıldı

Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb'un heykeli isminin verildiği Columbus şehrinden kaldırıldı.

ABD'de Kristof Kolomb'un heykeli kaldırıldı
02.07.2020 23:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 23:56

Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb'un heykeli isminin verildiği Columbus şehrinden kaldırıldı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemler sonrasında ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykellere yönelik tartışmalar devam ediyor. Amerika kıtasını keşfeden İtalyan Kaşif Kristof Kolomb'un heykeli adının verildiği Ohio eyaletinin başkenti olan Columbus şehrinden bugün vinç yardımı ile kaldırıldı.

Columbus Belediye Başkanı Andrew Ginther, yaptığı açıklamada "Heykel toplumumuzdaki birçok insan için baskıyı ve bölünmeyi temsil ediyor. Bunlar bizim şehrimizi temsil etmeyen şeyler. Artık çirkin geçmişimizin gölgesinde yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.

Ginther, heykelin güvenli bir depoya taşınacağını aktarırken, heykelin yerine sanat komisyonu tarafından neyin koyulacağına karar verileceğini açıkladı. Belediye Başkanı, "Heykelin yerini değiştirerek, sistemik ırkçılığın sona ermesi için anlamlı ve kalıcı bir adım daha atıyoruz" dedi.

Öte yandan Kolomb'un kaldırılan heykeli 1955 yılında İtalya'dan ABD'ye hediye olarak gönderilmişti. Kolomb, uzun yıllardır Amerika kıtasının keşfi sırasında yerli halkı katlettiği gerekçesiyle, ırkçılık ve sömürgecilik karşıtları tarafından sık sık eleştiriliyordu. - OHIO

Kaynak: İHA

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