ABD'de Kristof Kolomb'un bir heykeli daha yıkıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de Kristof Kolomb'un bir heykeli daha yıkıldı

ABD'de Amerika kıtasını keşfeden İtalyan Kaşif Kristof Kolomb'un bir heykeli daha yıkılarak, denize atıldı.

ABD'de Kristof Kolomb'un bir heykeli daha yıkıldı
05.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:13

ABD'de Amerika kıtasını keşfeden İtalyan Kaşif Kristof Kolomb'un bir heykeli daha yıkılarak, denize atıldı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykellere saldırılar devam ediyor. Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde dün bir grup gösterici Amerika kıtasını keşfeden İtalyan Kaşif Kristof Kolomb'un heykelini boynuna geçirdikleri halat yardımıyla yıktı. Göstericiler, yıktıkları heykeli Inner Harbor bölgesinden suya attı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı Bağımsızlık Günü konuşmasında ise heykellere saldıranları kınamış, Amerika'nın ulusal tarihinin tehdit altında olduğunu vurgulamıştı. Trump, "Tarihimizi yok etmeye, kahramanlarımızı itibarsızlaştırmaya, değerlerimizi silmeye ve çocuklarımızın beynini yıkamaya çalışan acımasız bir kampanyaya tanık oluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan 10 Haziran tarihinde Minnesota eyaletinde bağlı St. Paul kentinde de bir Kolomb heykeli daha göstericiler tarafından yıkılmıştı. - MARYLAND

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın Haber
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı Haber
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi Haber
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Libya'da kimliği belirsiz savaş uçakları Vatiyye Askeri Üssü'ne saldırı düzenledi Haber
Libya'da kimliği belirsiz savaş uçakları Vatiyye Askeri Üssü'ne saldırı düzenledi
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı Haber
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın 38.5 milyon TL değerindeki yatı, Göcek'te kaza yaptı
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın 38.5 milyon TL değerindeki yatı, Göcek'te kaza yaptı
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor
Konya'da nüfusu 18 ilçe merkezinden fazla olan olan mahalleye karakol yapılması isteniyor
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Erdoğan Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Ozan Güven Ebru Gündeş Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç İrfan Buz Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Düğün Sakarya Instagram Havai Fişek
Şu an buradasınız: ABD'de Kristof Kolomb'un bir heykeli daha yıkıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 19:38:03. #1.14#
title