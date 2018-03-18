Plattsburgh ABD'de Kripto Para Birimi Madenciliğini Yasaklayan İlk Şehir



ABD'de Kripto Para Birimi Madenciliğini Yasaklayan İlk Şehir Plattsburgh oldu.

Belediye başkanı şehrin dünyanın en ucuz elektriğini kullanan şehirlerden biri oluğunu ve kripto para madencileri için cazip hale gelen bu duruma engel olmak istiyor.

Kripto para madencileri için üs durumuna gelen şehirde, şimdi kripto para madenciliği yasaklandı.

Plattsburgh, New York, ABD'de önümüzdeki 18 ay boyunca kripto para birimi madenciliğini yasaklayan ilk şehir oldu. Belediye meclisi oy birliği ile geçirdi.

Plattsburgh belediye başkanı kullanılan elektriğin kilovat saat başına yaklaşık 4,5 cent, ülkenin geri kalanınında ise ortalama 10 kuruş olduğunu; Plattsburgh'un ayrıca, sadece kilowatt-saat başına 2 sent ödeyen sanayi işletmeleri için bir teşviğe sahip olduğunu söyledi.

Kripto Para Madencileri için neden cazip olduğu aşikar.

https://www.teknotalk.com/abdde-kripto-para-birimi-madenciligini-yasaklayan-ilk-sehir-62737/