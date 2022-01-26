ABD'de kral kelebeklerinin sayısı 247 bini aştı

LOS ABD'de, California eyaletinde yoğun olarak bulunan kral kelebeklerinin sayısının 247 bini aştığı ancak sayının 1980'lerde görülen milyonların çok altında kaldığı bildirildi.

ABD'de yapılan "The Western Monarch Thanksgiving Count" projesiyle kral kelebeklerinin sayısı belirlendi.

Sayılarının 247 bini aştığı belirtilen kral kelebeklerinin sayımı, Şükran Günü tatilinde birkaç hafta boyunca eğitimli gönüllüler tarafından gerçekleştiriliyor.

Xerces Omurgasız Hayvanları Koruma Derneğinden nesli tükenmekte olan türler üzerine çalışan biyolog Emma Pelton, kral kelebeklerin sayısının, son beş yıl içinde artarak en yüksek seviyeye ulaştığını ancak 1980'lerin nüfusunun hala yüzde 5'inden az olduğunu söyledi.

California'nın merkezi sahili genellikle en çok kral kelebeğine ev sahipliği yaparken, San Francisco'nun Bay Area bölgesi de önemli sayıları barındırıyor. Ancak son sayımda Bay Area'da neredeyse hiç kelebek gözlemlenmediği aktarıldı.

Santa Barbara County'de 95 binden fazla, Ventura County'de yaklaşık 19 bin 500 ve Los Angeles bölgesinde de 4 binden fazla kral kelebeğinin gözlendiği kaydedildi.

Kral kelebekler, kışı Kuzey California'nın Mendocino bölgesinden güneyde Baja California'nın kuzey kenarına kadar Pasifik kıyısı boyunca ve ayrıca birkaç iç bölgedeki korularda geçiriyor.

Rocky dağlarının doğusundaki kral kelebekleri ise kış için Meksika'nın iç bölgelerine göç ediyor.

Kral kelebekleri en çok ABD, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya ve Batı Avrupa'da yaşıyor.