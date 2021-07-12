ABD'de Kovid-19 vakalarında bir önceki haftaya göre yüzde 47 artış görüldü

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarında görülen düşüş nedeniyle vaka artış oranın son 7 günde bir önceki haftaya kıyasla yüzde 47 yükseliş gösterdiği belirtildi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarında görülen düşüş nedeniyle vaka artış oranın son 7 günde bir önceki haftaya kıyasla yüzde 47 yükseliş gösterdiği belirtildi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili günlük verileri toplayan Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, ülkede son 7 günde ortalama vaka sayısı 19 bin 455 civarında seyrediyor ve bu da bir önceki haftaya kıyasla yüzde 47 artış anlamına geliyor.

CNN'e konuşan sağlık uzmanı Johathan Reiner, Florida, Louisiana, Arkansas, Missouri ve Nevada eyaletlerinin salgının merkezi haline geldiğine işaret ederek, "Missouri gibi yerlerde acil bakım üniteleri ağzına kadar dolu, buralarda şaşırtıcı miktarda ölümler görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Missouri Springfield'teki Mercy Hastanesinde çalışan Dr. Howard Jarvis de, yaşları 20 ila 40 arasında değişen Kovid-19 hastalarının yüzde 91'nin solunum cihazına bağlı olduğuna vurgu yaparak, geçen yıl vakaların tavan yaptığı dönemde bile bu oranın yüzde 40 ila 50 arasında olduğuna dikkat çekti.

Jarvis, yoğun bakıma kaldırılan hastaların neredeyse tamamının Kovid-19 aşısı yaptırmayan kişilerden oluştuğunun altını çizerek, "Bu hastalar arasındaki mutlak ortak payda bu. Aşılanmadıkları için yüzlerindeki pişmanlığı görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, geçen hafta yaptığı açıklamada, haziranda ülke genelindeki Kovid-19 ölümlerinin yüzde 99'undan fazlasının aşılanmamış kişiler arasında olduğunu belirtmişti.

"Daha fazla insanın aşılanmasına ihtiyacımız var"

CDC kayıtlarına göre, geçen hafta günde ortalama 246 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırdığı belirtilirken, aşılamanın en hızlı olduğu nisan ayına kıyasla bunun yüzde 88 azalma anlamına geldiği kaydedildi.

CBS'e konuşan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, "Gerçekten daha fazla insanın aşılanmasına ihtiyacımız var. Delta varyantına karşı tek korunaklı çözüm bu." uyarısında bulundu.

Delta varyantının daha bulaşıcı olduğu ve ülkede en baskın virüs türü haline geldiğine dikkat çeken Fauci, ABD'de her iki doz aşılama yaptıranların oranının yüzde 48 civarında olduğunu, Alabama, Arkansas, Louisiana, Wyoming ve Mississippi gibi eyaletlerde ise bu oranın hala yüzde 35'in altında kaldığını aktardı.

Fauci, CNN'e yaptığı diğer bir açıklamada, "Bu bir ölüm kalım meselesi. 600 binden fazla Amerikalıyı kaybettik ve hala kaybediyoruz. Bu ciddi bir durum." diye konuştu.

Öte yandan, ABD ilaç firması Pfizer sözcülüğünden yapılan açıklamada, şirket yetkililerinin, destekleyici Kovid-19 aşısına ihtiyaç olup olmadığı konusunda bu akşam ABD hükümeti yetkililerine brifing vereceği kaydedildi.

Pfizer, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Alman ortağı BioNTech ile ürettiği Kovid-19 aşısının, salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Kovid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz uygulaması için FDA'ya başvuru yapacağını duyurmuştu.

Açıklamada, mevcut aşının, Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantına karşı güncellendiği belirtilerek, ikinci dozun ardından 12 ay içinde uygulanması için izin isteneceği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru