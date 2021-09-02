ABD'de Kovid-19 vakaları son iki haftada yüzde 14 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de Kovid-19 vakaları son iki haftada yüzde 14 arttı

ABD'de Kovid-19 vakaları son iki haftada yüzde 14 arttı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının, aşı çalışmalarının hızlanmasına rağmen son 14 günde yüzde 14 arttığı tespit edildi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının, aşı çalışmalarının hızlanmasına rağmen son 14 günde yüzde 14 arttığı tespit edildi.

New York Times'ın hazırladığı grafikli raporda, ABD'nin güney kesimlerindeki birkaç eyalet hariç Kovid-19 vakalarının 44 eyalette artış gösterdiği belirtildi. Raporda, her gün yaklaşık 160 bin Amerikalının Kovid-19'a yakalandığı, son iki hafta içinde ülke çapında yüzde 14'lük artış kaydedildiği bildirildi.

Bu arada Florida, Missouri ve Louisiana gibi birkaç eyalette son günlerde Kovid-19 vakalarında az da olsa gerileme görüldüğü ifade edildi. Ülkede vakaların en fazla arttığı eyaletler ise Indiana, Batı Virginia ve Güney Dakota oldu. Teksas, Alabama, Arkansas, Georgia ve Florida eyaletlerinde de hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının yüzde 90'ından fazlasının dolu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Vakaların yüksek olduğu bir başka eyalet Kentucky'de aşırı yük altındaki hastanelerin operasyonlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için Ulusal Muhafızların görevlendirildiği açıklandı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 18 yaş üstü yetişkin nüfusun yüzde 74,4'üne en az bir doz, yüzde 63,6'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Biden, Afganistan işgalini bitirme kararını savundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Mehmet Nuri Hamid Karzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Şener Mesut Akusta Haluk Levent
Spor Ali Koç Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ABD'de Kovid-19 vakaları son iki haftada yüzde 14 arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 18:21:15. #1.14#

title