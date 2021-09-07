ABD'de Kovid-19 vakaları İşçi Bayramı sonrasında 40 milyon barajını aştı
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ABD'de Kovid-19 vakaları İşçi Bayramı sonrasında 40 milyon barajını aştı

ABD'de Kovid-19 vakaları İşçi Bayramı sonrasında 40 milyon barajını aştı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının patlak verdiği günden bu yana virüs testi pozitif çıkanların sayısı 40 milyonu geçti.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının patlak verdiği günden bu yana virüs testi pozitif çıkanların sayısı 40 milyonu geçti.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, dün ülke genelinde kutlanan İşçi Bayramı'nın (Labor Day) ardından, Kovid-19'a yakalananların sayısı 40 milyon 28 bini geride bırakırken virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 650 bine yaklaştı.

Aynı kaynağa göre dünya genelinde tespit edilen toplam Kovid-19 vaka sayısı 221 milyon civarında seyrederken ABD'deki vakaların dünya toplamının yaklaşık 5'te 1'ine karşılık geldiği görüldü.

Aşı çalışmalarındaki teşvik ve kontrollerin artmasına rağmen, virüsün Delta varyantının daha hızlı bulaşma gücünün de etkisiyle vaka sayısı ABD'nin en kalabalık eyaleti California'nın nüfusundan daha fazla sayıya ulaşmış oldu.

Ülke genelindeki virüs vakalarının günlük ortalaması hafta sonu itibarıyla 161 binin, hastaneye yatışlar ise 102 binin üzerine çıkmıştı.

Amerikalıların hala yüzde 47'si tam aşılanmış değil

ABD'deki Kovid-19 vaka sayılarında 40 milyon rakamı önemli bir kilometre taşı olarak ön plana çıkarken iki doz aşısını yaptıran Amerikalı sayısı 176 milyonla henüz yüzde 53'lük bir orana ulaşmış durumda.

ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce yaptığı açıklamanın aksine, 20 Ekim'de başlaması gereken üçüncü doz destek aşıları için sadece Pfizer-BioNTech'in hazır olduğu, diğer aşı firmalarının hazırlıklarının ekime sarkabileceği açıklanmıştı.

Tam aşılanmamışların ülke nüfusunun yüzde 47'sine karşılık geldiği ABD'de, okul sezonunun başlaması ve yüz yüze eğitime geri dönülmesi nedeniyle yetkililer vakaların daha da atması yönünde endişelerini paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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