ABD'de Kovid-19 vaka sayısı ve hastaneye yatışlar azalıyor - Haberler
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ABD'de Kovid-19 vaka sayısı ve hastaneye yatışlar azalıyor

AA, Islam Doğru - Güncel
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ABD'de Kovid-19 vaka sayısı ve hastaneye yatışlar azalıyor

NEW ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı ölümlerde artış devam ederken, vaka sayıları ve hastaneye yatışlarda düşüş görüldü.

NEW ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı ölümlerde artış devam ederken, vaka sayıları ve hastaneye yatışlarda düşüş görüldü.

Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesinin kayıtlarına göre, bu hafta günlük ortalama 356 binlerde seyreden vaka sayısı geçen haftaya kıyasla yüzde 38 azaldı.

Vaka sayısının Alabama dışındaki tüm eyaletlerde düşüş trendine girdiği ifade edildi.

Ölü sayısında ise önceki haftaya kıyasla bu hafta yüzde 7 artış görüldü ve günlük ortalama can kaybı sayısı 2 bin 441 olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısının hafta sonu itibarıyla 900 bini geçeceğini tahmin ediyor.

ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda geçen haftaya kıyasla yüzde 16 düşüş oldu.

Ülkede halen 122 bin 627 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

AA / Islam Doğru - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Omicron, Güncel, Haber

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