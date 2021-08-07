ABD'de Kovid-19 vaka sayıları yeniden günlük 100 bin seviyesini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka ve ölü sayılarında birkaç hafta önce dibi gören ABD'de günlük vaka sayıları, Delta varyantının da etkisiyle yeniden 100 binin üzerine çıktı.