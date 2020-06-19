ABD'de Kovid-19'un yeni merkezi Florida olabilir NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artmaya başladığı Florida eyaletinin, ülkede salgının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunuldu.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artmaya başladığı Florida eyaletinin, ülkede salgının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunuldu.

ABD'de yayımlanan bir rapora göre, normalleşme sürecinin başladığı Florida'da, Kovid-19 vaka sayıları hızla artmaya başladı.

Son bir haftada rekor sayıda koronavirüs vakasının tespit edildiği Florida'da, son 24 saatte de 3 bin 822 yeni vaka görüldü. Eyalette toplam vaka sayısı 89 bini geçerken, 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Alabama, Arizona, California, Nevada, North Carolina, Oklahoma, Oregon, South Carolina ve Texas'ta da Kovid-19 vakalarının sayısı tekrar yükselişe geçti.

ABD genelinde şimdiye kadar 2 milyon 276 binden fazla kişiye virüs bulaşırken, 120 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA