ABD'de Kovid-19'un merkezi New York 'birinci faz' normalleşmeye başladı
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ABD'de Kovid-19'un merkezi New York 'birinci faz' normalleşmeye başladı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, New York'un birinci faz "açılmaya" hazır olduğunu duyurdu.

08.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:10

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, New York'un birinci faz "açılmaya" hazır olduğunu duyurdu.

Birinci fazda üretim ve inşaat sektörlerinin açılacağı ve daha önce online sipariş verilen ürünlerin mağazalara giderek alınabileceğini belirten de Blasio, 200 bin ila 400 bin çalışanın iş yerlerine dönmesi beklediklerini söyledi.

De Blasio, toplu taşıma araçlarında yoğunluk olmaması için ise otobüslere ayrılan yolların genişletileceğini ve araç sayısının artırılacağını ifade etti.

New York'ta koronavirüs vakalarının sayısının giderek azaldığını belirten de Blasio, bugün hastaneye kabul edilenlerin sayısın 326, kent genelindeki vakaların oranının ise yüzde 3 ile yüzde 15 barajının altında olduğunu söyledi.

78 gün karantinada kalan New York'ta, şimdiye kadar 398 binden fazla kişi Kovid-19'dan etkilendi, 30 bin 400'ün üzerinde kişi ise hayatını kaybetti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde ise vaka sayısı 2 milyonu geçerken 112 bin 523 kişi öldü.

ABD'de Kovid-19'un merkezi New York 'birinci faz' normalleşmeye başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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