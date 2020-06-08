ABD'de Kovid-19'un merkezi New York, "birinci faz" normalleşmeye başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de Kovid-19'un merkezi New York, "birinci faz" normalleşmeye başladı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen kent New York, bugün birinci faz normalleşmeye başladı.

ABD'de Kovid-19'un merkezi New York,
08.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:13

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen kent New York, bugün birinci faz normalleşmeye başladı.

Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, New York'un birinci faz "açılmaya" hazır olduğunu duyurdu.

Birinci fazda üretim ve inşaat sektörlerinin açılacağı ve daha önce online sipariş verilen ürünlerin mağazalara giderek alınabileceğini belirten de Blasio, 200 bin ila 400 bin çalışanın iş yerlerine dönmesi beklediklerini söyledi.

De Blasio, toplu taşıma araçlarında yoğunluk olmaması için ise otobüslere ayrılan yolların genişletileceğini ve araç sayısının artırılacağını ifade etti.

New York'ta koronavirüs vakalarının sayısının giderek azaldığını belirten de Blasio, bugün hastaneye kabul edilenlerin sayısın 326, kent genelindeki vakaların oranının ise yüzde 3 ile yüzde 15 barajının altında olduğunu söyledi.

78 gün karantinada kalan New York'ta, şimdiye kadar 398 binden fazla kişi Kovid-19'dan etkilendi, 30 bin 400'ün üzerinde kişi ise hayatını kaybetti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde ise vaka sayısı 2 milyonu geçerken 112 bin 523 kişi öldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı Haber
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi Haber
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Ömer Çelik'ten 'Herkese 5 bin lira yardım gönderdik' iddialarına yanıt: Montaj yapıldı Haber
Ömer Çelik'ten "Herkese 5 bin lira yardım gönderdik" iddialarına yanıt: Montaj yapıldı
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Haber
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı
ABD'de protestolar devam ederken polis memurları siyahi dini liderlerin ayağını yıkadı
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor
İzmir'de Kordonboyu'nda halay çekenler araştırılıyor
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Londra'da binlerce kişi, George Floyd'un ölümünü protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından Cem Yılmaz'la olan fotoğrafını paylaştı
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Mariah Carey İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Bülent Uygun Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19'un merkezi New York, "birinci faz" normalleşmeye başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 18:16:10. #1.15#
title