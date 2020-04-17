ABD'de Kovid-19'un kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna dair inanç güçleniyor
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Fox News, Wuhan, Güncel

ABD'de Kovid-19'un kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna dair inanç güçleniyor

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) asıl kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olabileceğine inanç giderek artıyor.

17.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:24
ABD'de Kovid-19'un kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğuna dair inanç güçleniyor

ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) asıl kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olabileceğine inanç giderek artıyor.

Amerikan Fox News kanalı, Kovid-19 salgınının detayları konusunda bilgilendirilen ve ilgili materyalleri gören çeşitli kaynaklara dayandırarak salgının kaynağı konusunda özel bir haber yayımladı. Kaynakların, Kovid-19'un Çin'in virüslerle mücadele ve virüsleri tanımlama kabiliyetinin ABD ile eşdeğer olduğunu gösterme çabası çerçevesinde Vuhan'daki bir laboratuvarda üzerinde araştırma yapıldığı sırada ilk etapta yarasadan bir çalışana bulaştığına inandığı belirtildi.

Kovid-19'un bu laboratuvarda incelenen, doğal yollardan ortaya çıkan bir virüs türü olduğunu ifade eden kaynaklardan biri, sonrasında Pekin yönetiminin ilk olarak Vuhan'da ortaya çıkan salgın konusunda "tüm zamanların en maliyetli hükümet örtbasını" yürüttüğünü savundu.

Çinlilerin konuyla ilgili veriyi, örnekleri, virüsün bulaştığı yerleri, ön raporları ve akademik makaleleri "yüzde yüz" ortadan kaldırdığı ve değiştirdiği ileri sürülürken, bu dönemde virüsün yayılması konusunda uyarıda bulunan gazeteci ve doktorların "ortadan kaybolduğu" hatırlatıldı.

Kaynaklar, ayrıca Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) baştan bu yana Çin'e kanıtları yok etmede suç ortaklığı yapmakla itham etti.

Fox News'un haberinde Amerikalıların, Çinliler bu virüs üzerinde çalışma yürütmeye başlamadan önce PREVENT adlı bir programla Çinlileri eğittiği, Fransız hükümetinin de Vuhan'daki bu laboratuvarın kurulmasına yardım ettiği ifade edildi.

Trump iddiaları yalanlamadı

ABD Başkanı Donald Trump'a çarşamba günü Beyaz Saray'da Fox News muhabiri John Roberts tarafından "Doğal yollarla meydana gelen yeni tip koronavirüsün, gevşek güvenlik protokolleri nedeniyle Vuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığı, bir stajyere bulaştığı, bu stajyerin daha sonra erkek arkadaşını enfekte ettiği ve virüsün sonrasında yayılmaya başladığı hayvan pazarına gittiğine dair ABD yönetiminde artık inancın son derece yüksek olduğu" yönündeki iddialar sorulmuştu.

Trump, iddiaları doğrulayıp ya da yalanlamazken "Bu hikayeyle ilgili gittikçe daha fazla şey duyuyoruz. Göreceğiz. Meydana gelen bu korkunç durumla ilgili çok kapsamlı inceleme yapıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile son görüşmesinde bu konuyu gündeme getirip getirmediğine ilişkin soruya da "Onunla laboratuvar hakkında ne konuştuğumu tartışmak istemiyorum. Bu şu anda münasip değil." yanıtını vermişti.

Washington Post'un haberi

Washington Post gazetesi, 14 Nisan'da yayımladığı haberde, ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin 2018'de Dışişleri Bakanlığına gönderdiği şifreli yazışmalarda, yarasalardaki beta koronavirüsler üzerine araştırmalar yapan Vuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı'ndaki güvenlik ve sağlık şartlarından duyulan endişeyi dile getirdiği kaydetmişti.

Haberde, ABD'nin Vuhan Başkonsolosu Jamison Fouss ile Büyükelçilik Danışmanı Rick Switzer'ın 27 Mart 2018'de laboratuvara düzenledikleri ziyaretin ardından, Dışişleri Bakanlığına "hassas" ibareli iki şifreli mesaj gönderdiği, bu mesajlarda "burada incelenen yarasalardan SARS'a benzer bir koronavirüsün laboratuvar çalışanlarına geçip onlardan başkalarına bulaşabileceği" uyarısında bulunduğu belirtilmişti.

CNN televizyonunda 16 Nisan'da yer alan haberde de ABD istihbarat ve ulusal güvenlik kurumlarının, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldüğü için orada ortaya çıktığı sanılan Kovid-19'un aslında Vuhan'daki bir laboratuvardan yanlışlık sonucu çıkıp insanlara bulaşmış olma ihtimali üzerinde durduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

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