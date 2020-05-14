ABD'de Kovid-19 sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımı artmış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de Kovid-19 sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımı artmış

NEW ABD'de yapılan güncel bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "yüksek stres" nedeniyle alkol ve uyuşturucu kullanımında artış olduğunu ortaya koydu.

ABD'de Kovid-19 sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımı artmış
14.05.2020 03:56 | Son Güncelleme: 14.05.2020 03:56

NEW ABD'de yapılan güncel bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "yüksek stres" nedeniyle alkol ve uyuşturucu kullanımında artış olduğunu ortaya koydu.

Ülkenin birçok eyaletinde faaliyet gösteren "Recovery Village" isimli bağımlılık tedavi merkezlerinin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 55'i geçen ay alkol tüketiminde, yüzde 36'sı ise uyuşturucu madde alımında artış olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınının madde kullanımına etkilerini saptamak amacıyla ülke genelinde yapılan araştırma, toplamda katılımcıların yüzde 88'inin alkol, yüzde 37'sinin ise uyuşturucu madde kullandığını ortaya çıkardı.

Salgının en etkili olduğu eyaletlerde artış daha fazla

Araştırma, New York ve New Jersey gibi salgından en çok etkilenen eyaletlerde alkol kullanımının daha çok arttığını da ortaya koydu.

Söz konusu eyaletlerden araştırmaya katılanların yüzde 67'si geçen ay alkol tüketiminin arttığını ifade etti.

Recovery Village'ın yayımladığı raporda, "Stres veya can sıkıntısı gibi yaşam koşullarıyla başa çıkmak için uyuşturucu veya alkol kullanmak, madde kullanım bozukluğuna yol açan bir alışkanlık haline gelebilir." uyarısında bulunuldu.

Araştırmaya katılanların eğlence amaçlı, acısını dindirmek veya günlük alışkanlıklar yüzünden alkol aldıklarını belirttikleri ifade edilen raporda, salgın döneminde bağımlılık tedavi merkezlerine yapılan yardım çağrılarında da artış gözlendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Haber
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Haber
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişi koronavirüs testi pozitif çıktı
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Kabil'deki kadın doğum hastanesine silahlı saldırı: 24 ölü, 16 yaralı
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
Esnafın fark ettiği koronavirüs şüphelisi kadın, hastaneye gitmemek için direndi
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Meclis Başkanı Şentop'tan, 'AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?' sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir şey yok
Meclis Başkanı Şentop'tan, "AVM'ler açık, Meclis neden kapalı?" sorusuna dikkat çeken yanıt: Gündemde acil bir...
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğruladı: En son 2 hafta önce temasımız oldu
4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu
4 saatlik iznin en buruk karesi! Şehit madencilerin çocukları babalarına koştu
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu
Yılmaz Özdil'in villası için verilen yıkım kararı durduruldu
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Bilim Kurulu Üyesi, berberlere giden vatandaşları uyardı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinan Özen Ebru Şallı Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Metin Oktay Loris Karius Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Antalya Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19 sürecinde alkol ve uyuşturucu kullanımı artmış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 04:50:43. #1.15#
title