ABD'de Kovid-19 salgınının başından beri Asya kökenlilere karşı 9 binden fazla ırkçı olay bildirildi
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ABD'de Kovid-19 salgınının başından beri Asya kökenlilere karşı 9 binden fazla ırkçı olay bildirildi

ABD'de Kovid-19 salgınının başından beri Asya kökenlilere karşı 9 binden fazla ırkçı olay bildirildi
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri Asya kökenlilere karşı 9 binden fazla ırkçı olay kaydedildi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri Asya kökenlilere karşı 9 binden fazla ırkçı olay kaydedildi.

Irkçı saldırılara ilişkin veri toplayan "Stop AAPI Hate" ulusal koalisyonu, yayımladığı yeni raporunda, ABD'de aylar süren ırkçılık karşıtı siyasi ve sosyal aktivizme rağmen Asya kökenlilere karşı ırkçı saldırı ve olayların arttığına dikkati çekti.

Rapora göre, salgın başladığından bu yana ABD'de Asya ve Pasifik kökenlilere, ırkları nedeniyle "günah keçisi" muamelesi yapıldı.

ABD'de Mart 2020'den Haziran 2021'e kadar 9 binden fazla ırkçı olay ve saldırı bildirildiği belirtilen raporda, Asya kökenlilerin, sözlü tacizden fiziksel saldırıya kadar sokaklarda, toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde ırkçılığa maruz kaldığı ifade edildi.

Çok sayıda Asyalı Amerikalı ve diğer gruplar, ırkçılığın artmasından eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ve Kovid-19 için "Çin virüsü" gibi ırkçı söylemleri sorumlu tutuyor. ABD'nin Kovid-19'un kökenine ilişkin soruşturmasının ise Asya kökenli karşıtlığını daha da artırmasından endişe duyuluyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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ABD'de Kovid-19 salgınının başından beri Asya kökenlilere karşı 9 binden fazla ırkçı olay bildirildi - Haberler
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