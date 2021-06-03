ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 607 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 607 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 607 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 607 artarak 595 bin 849'a ulaştı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 607 artarak 595 bin 849'a ulaştı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 20 bin 18 artışla 33 milyon 308 bin110'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 607 artarak 595 bin 849'a çıktı.

California, 3 milyon 791 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 956 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 327 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 294 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 338 ve Texas'ta 51 bin 575 olarak kayıtlara geçti.

136 milyondan fazla kişiye iki doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 168 milyondan fazla kişiye ilk doz, 136 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 28 milyon 441 bini aşkın vakayla Hindistan ve 16 milyon 720 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 467 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 337 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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