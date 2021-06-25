ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 345 artarak 603 bin 183'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 345 artarak 603 bin 183'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 12 bin 589 artışla 33 milyon 591 bin 418'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 345 artarak 603 bin 183 oldu.

California, 3 milyon 812 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 991 binden fazla vakayla Teksas ve 2 milyon 354 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 501 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 635 ve Teksas'ta 52 bin 217 olarak kayıtlara geçti.

151 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 178 milyondan fazla kişiye ilk doz, 151 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 134 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 243 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 509 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 393 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay