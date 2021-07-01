ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 242 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 242 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 242 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 artarak 604 bin 718'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 artarak 604 bin 718'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 13 bin 60 artışla 33 milyon 666 bin 198'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 242 artarak 604 bin 718 oldu.

California, 3 milyon 816 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyondan fazla vakayla Texas ve 2 milyon 365 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 63 bin 647 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 679 ve Texas'ta 52 bin 337 olarak kayıtlara geçti.

154 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 180 milyondan fazla kişiye ilk doz, 154 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 411 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 557 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi 518 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 399 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü
Afganistan ve Irak'ın işgalinin mimarı eski ABD Savunma Bakanı Rumsfeld öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Brad Pitt Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Arda Turan Metin Oktay Emre Kocadağ Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 242 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:08:45. #1.15#

title