ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 884'e yükseldi
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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 884'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 884'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 659 artarak 587 bin 884'e ulaştı.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 659 artarak 587 bin 884'e ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 29 bin 630 artışla 33 milyon 27 bin 500'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 659 artarak 587 bin 884'e çıktı.

California, 3 milyon 772 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti, 2 milyon 936 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 299 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 765 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 44 ve Texas'ta 51 bin 81 olarak kayıtlara geçti.

125 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 159 milyondan fazla kişiye ilk doz, 125 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 25 milyon 772 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 812 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 441 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 287 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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