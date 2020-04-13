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Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 20 bini geçti - NEW

Drone görüntüleri Cadde ve sokakların görüntüsü ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 20 bini geçtiNEW YORK - ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e yükseldi.

13.04.2020 07:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 07:35
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 20 bini geçti - NEW

Drone görüntüleri

Cadde ve sokakların görüntüsü ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 20 bini geçti

NEW YORK - ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608'e çıktı.

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 391 artışla 530 bin 6'ya, can kaybı ise 1831 artarak 20 bin 608'e çıktı.

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD'yi 166 bin 19 vakayla İspanya ve 152 bin 271 vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk 3 ülke olan İspanya, İtalya ve 130 bin 730 vakayla Fransa'nın toplamından çok daha fazla olduğu dikkati çekiyor.

ABD'de salgının merkezi New York

Eyaletlere bakıldığında, salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte 174 bin 489 olan vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 336 artışla 181 bin 825'e çıktı.

New York'u 58 bin 151 vakayla komşusu New Jersey, 23 bin 605 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 8 bin 650 ölümle ilk sıradaki yerini korurken burayı 2 bin 183 ölümle New Jersey ve 1384 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Toplam 32 bin 110 hasta iyileşti

ABD'de 2 milyon 688 bin 766 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 919 artışla 32 bin 110'a ulaştı.

Ülke genelinde hastanede tedavi altında bulunanların sayısının ise 82 bin 809 olduğu belirtildi.

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 20 bini geçti - NEW

Kaynak: AA

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