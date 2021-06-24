ABD'de Kovid-19 salgınında kirasını ödeyemeyenler için çıkarılan moratoryum bir ay uzatıldı
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ABD'de Kovid-19 salgınında kirasını ödeyemeyenler için çıkarılan moratoryum bir ay uzatıldı

ABD'de Kovid-19 salgınında kirasını ödeyemeyenler için çıkarılan moratoryum bir ay uzatıldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de, yeni tip koronoavirüs (Kovid-19) salgınında kiralarını ödeyemeyen kiracıların evden çıkarılmamasını güvence altına alan tahliye moratoryumu bir ay uzatıldı.

NEW ABD'de, yeni tip koronoavirüs (Kovid-19) salgınında kiralarını ödeyemeyen kiracıların evden çıkarılmamasını güvence altına alan tahliye moratoryumu bir ay uzatıldı.

Kararı açıklayan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, sürenin 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını ancak bu moratoryumun "son uzatma kararı olmasının amaçlandığını" söyledi.

Konut ve Kentsel Gelişim Departmanına göre, mart sonu itibarıyla 6,4 milyon Amerikalının halen kirasını gecikmeli olarak ödeyebildiği, kira ödemesi yapamayan yaklaşık 1 milyon kişinin ise 2 ay içinde evden çıkarılmayı bekledikleri belirtildi.

Kira yardımı için ayrılan mevcut 47 milyar doların dağıtımı konusunda eyalet ve yerel yönetimler için yeni hazine kılavuzu yayınlanırken, Başsavcı Yardımcısı Vanita Gupta tarafından kaleme alınan mektupta, ülke çapında eyalet mahkemelerine hem kiracıları hem de ev sahiplerini korumayı teşvik eden bir dizi alternatife yer verildi.

Gupta'nın mektubunda, ek adımlar atılmazsa, "Tahliye başvurularının ülke genelinde mahkemeleri boğması bekleniyor." ifadesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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