ABD'de Kovid-19 salgınında günlük can kaybı ve vaka artışları sürüyor

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı günlük can kayıplarındaki artış 3 bin 656 ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı günlük can kayıplarındaki artış 3 bin 656 ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD basınının, ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesinin verilerine dayandırdığı haberlerde, ülkede çarşamba günü virüs nedeniyle en az 3 bin 656 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu sayının, salgının başından beri ulaşılan en yüksek günlük artış olduğuna işaret edilen haberlerde 3 bin bandının son bir ayda en az dört kez aşıldığı ve bir haftalık ortalama günlük ölüm sayısının 2 bin 545 olduğu kaydedildi.

Toplam vaka sayısı 17 milyonu aştı

Ülkede 247 bin 403 ile şimdiye kadarki en yüksek günlük artışın kaydedildiği belirtilen haberlerde, son bir haftada günlük vaka artışı ortalamasının 215 bin bandında seyrettiği ifade edildi.

Eyalet bazında vaka sayısı bakımından ilk sırada yer alan California'da 53 bin 711 vaka artışı ile bugüne kadarki en yüksek günlük sayıya ulaşıldığı kaydedildi, ülkedeki 50 eyaletten 23'ünde virüse bağlı haftalık can kaybı ortalamasının arttığına işaret edildi.

Beş gün önce 16 milyonu geçen ülkedeki toplam vaka sayısı bugün 17 milyon eşiğini aşarken uzmanlar, Kovid-19 testi yaptırmayanların da dikkate alınması durumunda gerçek vaka sayısının çok çok daha fazla olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 nedeniyle hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 113 bini geçti

Ülkedeki hastane verilerini takip eden Kovid İzleme Projesi'ne göre, ülke genelindeki hastanelerde Kovid-19 tedavisi nedeniyle yatanların sayısının 113 bin 69 ile en üst seviyeye çıktığı belirtildi.

Son 15 gün boyunca hastanede tedavi görenlerin sayısının 100 binin altına düşmediği uyarısında bulunularak, vatandaşlara yaklaşan Noel tatilinde seyahat etmemeleri ve Kovid-19'a karşı gerekli tedbirlere uymaları çağrısı yapıldı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, bu yıl 80. yaş gününü ve Noel tatilini ilk kez çocuklarıyla geçirmeyeceğini belirterek, "Noel tatili, o gece doğum günüm de olması nedeniyle ailemiz için hep çok özel bir zaman oldu ancak çok acı verse de çocuklarım bu yıl Kovid-19 nedeniyle gelemeyecek." ifadelerini paylaştı.

ABD'nin doğu eyaletlerini vuran sezonun ilk kar fırtınası ve Alaska'da Kovid-19 aşısına karşı görülen ilk alerjik reaksiyondan dolayı Pfizer/BioNTech aşılarının dağıtımı sekteye uğrasa da üretici firma, gelecek hafta ülke genelindeki 66 noktadan aşıların dağıtımına devam edeceklerini açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), geçen hafta onaylanmasından bu yana eyaletlere 2,9 milyon doz Pfizer'ın aşısının dağıtıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru