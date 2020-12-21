ABD'de Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı
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ABD'de Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı

21.12.2020 02:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 02:52
ABD'de Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı

ABD'de, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun zamandır süren müzakerelerin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketinde anlaşmaya varıldı.

ABD'de, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun zamandır süren müzakerelerin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketinde anlaşmaya varıldı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısı üzerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Destek paketinin detaylarına ilişkin bilgi vermeyen McConnell, "Nihayet, ülkenin ihtiyaç duyduğu iki partili atılımı elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

McConnell, Kovid-19 salgının ekonomik etkilerine yönelik "daha fazla yardımın yolda" olduğunu ifade etti.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısının, ABD yerel saatiyle gece yarısından önce ABD Temsilciler Meclisi ile Senato'da oylanması öngörülüyor. Söz konusu paket ve bütçenin, Temsilciler Meclisi ile Senato'da onaylanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Ekonomik destek paketinde, ABD vatandaşlarına 600 dolarlık doğrudan ödeme, küçük işletmelere yönelik 300 milyar dolarlık kaynak, kira yardımı için 25 milyar dolarlık destek ve işsizlik yardımlarının 300 dolar artırılması gibi düzenlemelerin olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 02:53:05. #1.14#
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