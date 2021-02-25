ABD'de Kovid-19 salgını sırasında grip vakalarında büyük düşüş görüldü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin etkisiyle kış aylarında zirveye çıkan mevsimsel grip vakalarının asgari düzeye indiği bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) uzmanı Lynnette Brammer, son 25 yılın rakamlarını içeren ulusal kayıtlara göre bu yılın en az grip vakasının tespit edildiği yıl olduğunu açıkladı.

Hastalık, geçmiş yıllarda vakaların zirveye çıktığı şubat ayında yok olmaya yüz tutarken, ülkenin en büyük hastanelerinden bazılarında bu yıl tek bir hasta dahi grip şikayetiyle başvuruda bulunmadı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Oregon eyaletinin en büyük hastanesi olan Portland'daki Maine Tıp Merkezi Acil Servis Direktörü Dr. Nate Mick, "Bu kış kayıtlı grip vakası görmedik." ifadesini kullandı.

Eyalet sağlık sistemi sorumlusu Dr. Michelle Rasmussen de Salem Hastanesine bağlı solunum yolu rahatsızlıkları kliniklerinde grip vakasına rastlanmadığını kaydetti.

Gribe bağlı çocuk ölümleri azaldı

Uzmanlar grip vakaları için ulusal verilerin derlenmesinin zaman aldığını, bu yüzden kesin rakam ifade etmenin zor olduğunu belirterek çocuk ölümlerine ilişkin eş zamanlı veriler, grip bağlantılı can kaybı sayısında belirgin düşüş olduğuna işaret ediyor.

CDC verilerine göre kış mevsiminde şu ana dek gribe bağlı bir çocuk ölümü kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde 92 çocuk gripten ölmüştü.

Kovid-19 önlemleri, gribe karşı da koruma sağladı

Uzmanlar, söz konusu düşüşün Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin diğer salgın hastalıklara karşı koruma sağlamasından kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu.

Kamusal alanlarda maske takılmasının ve diğer sosyal mesafe tedbirlerin, uzaktan eğitimin, seyahat edenlerin sayısının azalmasının, grip vakalarının azalmasına yardımcı olduğu düşünülüyor.

Öte yandan olası bir "ikiz salgın" senaryosunu önlemek üzere bu yıl daha fazla grip aşısının yapılması da vakaların azalmasında önemli bir etken oldu.

Bazı uzmanlar, salgın dönemlerinde bazı grip virüslerinin diğer bulaşıcı türleri ortadan kaldırması gibi, Kovid-19'un da diğer viral patojenlere üstünlük kurmuş olabileceği tahmininde bulundu.

Dünya genelinde düşüş var

Bu arada ABD dışındaki ülkelerde de bu yıl grip vakalarında düşüş olduğu görülüyor. Kuzey Yarım Küre'de Kuzey Amerika dışında Avrupa ve Çin'de de düşüşler bildirildi. Güney Yarım Küre'de kış mevsiminin yaşandığı 2020 Haziran ve Ağustos ayları arasında Güney Afrika, Avustralya ve diğer ülkelerde geçmiş yıllara kıyasla az sayıda vaka rapor edildi.

ABD'de grip nedeniyle her yıl 600 bin ila 800 bin kişi hastaneye kaldırılıyor, 50 bin ila 60 kişi hayatını kaybediyor.

Dünyada en fazla Kovid-19 vakasının ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü ABD'de bugüne dek 28 milyon 974 bin 623 vaka tespit edilirken, 518 bin 363 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin