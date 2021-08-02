ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle kiracıları evden çıkarmayı engelleyen düzenlemenin süresi doluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle kiracıları evden çıkarmayı engelleyen düzenlemenin süresi doluyor

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle kiracıları evden çıkarmayı engelleyen düzenlemenin süresi doluyor
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kiracıların evlerinden çıkarılmasını geçici olarak durduran düzenlemenin süresi bugün itibarıyla bitecek.

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kiracıların evlerinden çıkarılmasını geçici olarak durduran düzenlemenin süresi bugün itibarıyla bitecek.

ABD Hastalık ve Kontrol Merkezinin (CDC) ilan ettiği federal moratoryumun süresinin dolmasının, tüm ülkede mahkemelere yapılan tahliye başvurularında artışa sebep olması bekleniyor.

Beyaz Saray, dün yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin moratoryumun en fazla gelecek ayın sonuna kadar uzatılabileceğine yönelik değerlendirmesinin ardından, uzatma ile ilgili yeni bir adım atılamayacağını bildirdi.

Temsilciler Meclisinde bir grup milletvekilinin 30 Temmuz'da moratoryumun uzatılması için verdiği yasa teklifi reddedilmişti.

Milyonlarca insan evsiz kalma riskiyle karşı karşıya

Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Bütçe ve Politika Öncelikleri Merkezinden kıdemli araştırmacı Alicia Mazzara, moratoryumun süresinin dolmasının çok sayıda kiracıyı tahliyelerle birlikte bir sağlık krizi ile karşı kaşıya bırakabileceğini belirterek, "CDC'nin moratoryumu olmazsa, milyonlarca insan zorunlu tahliye ve evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bu, tam ülkede vakaların arttığı bir dönemde onları Kovid-19 riskine açık hale getiriyor. Tahliyelerden en fazla siyahi ve Latino toplulukların etkilenmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Nüfus Bürosunun 5 Temmuz tarihli Hane Halkı Nabzı Anketi'ne göre yaklaşık 3,6 milyon kişi, kiralarını ödeyemediği için gelecek iki ay içinde evinden çıkarılmayı bekliyor.

Aspen Enstitüsü verilerine göre, 15 milyondan fazla kiracının, ev sahiplerine toplam yaklaşık 20 milyar dolar borcu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Düm Tek Tek Sevda Erginci Mohammed Al Saloussi
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle kiracıları evden çıkarmayı engelleyen düzenlemenin süresi doluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 11:48:11. #1.15#

title