ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artışla 296 bin 885'e yükselerek 300 bin sınırına dayandı
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ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artışla 296 bin 885'e yükselerek 300 bin sınırına dayandı

10.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:02
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artışla 296 bin 885'e yükselerek 300 bin sınırına dayandı

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artışla 296 bin 885'e yükselerek 300 bin sınırına dayandı.

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artışla 296 bin 885'e yükselerek 300 bin sınırına dayandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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