ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artışla 296 bin 885'e yükselerek 300 bin sınırına dayandı

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 374 artışla 296 bin 885'e yükselerek 300 bin sınırına dayandı.