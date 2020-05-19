ABD'de Kovid-19 salgını Navajo yerli kabilesinde hızla yayılıyor
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ABD'de Kovid-19 salgını Navajo yerli kabilesinde hızla yayılıyor

NEW ABD'de bulunan Kızılderili kabilesi Navajo Milleti'nde, kişi başına düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası oranının New York ve New Jersey'i geçtiği bildirildi.

ABD'de Kovid-19 salgını Navajo yerli kabilesinde hızla yayılıyor
19.05.2020 01:06 | Son Güncelleme: 19.05.2020 01:06

NEW ABD'de bulunan Kızılderili kabilesi Navajo Milleti'nde, kişi başına düşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası oranının New York ve New Jersey'i geçtiği bildirildi.

CNN'e konuşan Navajo Milleti Başkanı Jonathan Nez, Arizona, New Mexico ve Utah eyaleti toprakları içinde yaşayan yerli toplumunda Kovid-19 vaka sayısının 4 bini geçtiğini kaydetti

Kovid-19 salgınının azınlık topluluklar üzerindeki orantısız etkisine dikkati çeken Başkan Nez, Navajo Milleti'nin "evde kalma" emirlerini katı bir şekilde uygulamasına rağmen vaka ve can kaybında büyük artış yaşadıklarını belirtti.

Nez, Kovid-19 bağlantılı ölü sayısının 170'i geçtiğini kaydederek, salgının Navajo yerlilerinin kötü ekonomik ve yaşam şartlarından dolayı hızlı yayıldığına işaret etti.

Birkaç nesil ailenin aynı evde yaşadığını ve bu ailelerin yüzde 40'ının evinde akan su bulunmadığını vurgulayan Nez, mayıs ayında vaka ve ölü sayısında daha da artış beklediklerini kaydetti.

New York ve New Jersey'deki vaka oranını geçti

2010 sayımına göre nüfusu 173 bin 667 olan yerli kabilede Kovid-19 vaka oranının 100 bin kişide 2 bin 304'e ulaştığı kaydedildi.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de salgının en fazla vurduğu New York'ta bu oran 100 bin kişide 1806'ya denk gelirken, salgından en fazla etkilenen ikinci eyalet New Jersey'de ise 1668'e tekabül ediyor.

Navajo topluluğu, ABD içinde en geniş rezervasyon toprağına sahip yerli kabile konumunda bulunuyor. Federal hükümet, rezervasyon adını verdiği alanlarda ülkedeki yerli kabilelerin kendi özerk yönetimine izin veriyor.

Kamuya açık kaynaklarda, ABD'de resmen tanınan 567 yerli kabile bulunduğu, bunlardan 326'sının çoğunlukla ülkenin orta batı ve kuzey kesimlerinde kendilerine ayrılan rezervasyonlarda yaşadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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