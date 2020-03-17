ABD'de Kovid-19 salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor
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Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel

ABD'de Kovid-19 salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

NEW ABD'de, New Jersey Valisi Phil Murphy, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

17.03.2020 00:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:38
ABD'de Kovid-19 salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

NEW ABD'de, New Jersey Valisi Phil Murphy, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Vali Murphy, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'un yayılmasını yavaşlatmak için emrediyorum" ifadesini kullanarak, eyaletteki tüm okulların, eğlence ve sosyal yerlerin kapatıldığını duyurdu.

Acil ihtiyaçların karşılanacağı belli başlı mağazaların dışında ilgili yerlerin saat 20.00'den sonra kapatılmasının zorunlu olduğunu belirten Murphy, 50 kişi ve üstü katılımın olacağı her türlü etkinliğin ikinci bir emre kadar yasaklandığının altını çizdi.

Aktör İdris Elba da virüse yakalandı

Geçtiğimiz hafta Hollywood'un ünlü oyuncularından Tom Hanks ve eşinin, korona virüse yakalandığını açıklamasının ardından bugün de ünlü aktör İdris Alba da Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İdris Alba, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Şu ana kadar hiçbir semptomum yok, kendimi iyi hissediyorum. Ancak öğrendiğim andan itibaren kendimi izole ettim. Evde kalın ve pragmatik olun. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Panik yok." ifadelerini kullandı.

Silah satışları arttı

Öte yandan salgın nedeniyle asayiş endişesi içinde olan ve bazı Amerikalıların silah satın almaya yöneldiği kaydedildi.

Sosyal medya hesaplarından, silah mağazalarının önünde oluşan kuyrukların fotoğrafları paylaşılırken, özellikle California, New York ve Washington gibi virüs salgınının en çok görüldüğü eyaletlerde silah satışlarında artış olduğu iddia edildi.

-Tuvalet kağıdı bulamayınca polis acil hattını aradılar

Oregan eyaletinde bazı vatandaşların salgın paniği ile mağazalarda tuvalet kağıdı kalmadığı için acil durum hattı 911'i aramaları polis departmanını kızdırdı.

Oregon polisi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bu duyuruyu yapmak zorunda kaldığımıza inanması gerçekten güç: tuvalet kağıdınız bitti diye lütfen 911'i aramayı bırakın. Yardımımız olmadan hayatta kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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