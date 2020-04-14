ABD'de Kovid-19 önlemleri kaza istatistiklerini de aşağı çekti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ABD'de Kovid-19 önlemleri kaza istatistiklerini de aşağı çekti - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Sigorta, Güncel

ABD'de Kovid-19 önlemleri kaza istatistiklerini de aşağı çekti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkin mücadele için alınan önlemlerin ardından trafik kazaları ciddi oranda düşerken, sigorta şirketlerinin yeterince indirim yapmadığı iddia edildi.

14.04.2020 03:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 03:26
ABD'de Kovid-19 önlemleri kaza istatistiklerini de aşağı çekti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkin mücadele için alınan önlemlerin ardından trafik kazaları ciddi oranda düşerken, sigorta şirketlerinin yeterince indirim yapmadığı iddia edildi.

Amerika'nın AP haber ajansında yer alan haberde, Washington ve New York başta olmak üzere, ülkenin birçok eyaletinde, Kovid-19 salgınından dolayı boşalan sokaklar ve otoyollarda kazaların büyük ölçüde azalmasına rağmen sigorta indirimlerine bu oranın yeterince yansımaması eleştirildi.

Haberde, özellikle Washington ve New York'taki kaza oranının mart ayında yüzde 30 oranında düştüğünü belirten Amerika Tüketici Federasyonunun (CFA), araba sigorta primlerinin çoğunlukla ayda 1000 millik (1609 kilometre) sürüşe göre belirlendiği, koronavirüs karantinasından dolayı ise bu limitin ancak 10'da biri oranında sürüş gerçekleştiğini belirttiği bilgisi yer aldı.

ABD'de, State Farm'ın aralarında bulunduğu ülkenin büyük sigorta şirketlerinin 20 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasını kapsayan dönem için poliçelerde yüzde 25'e varan indirim yapacağı, bunun da bir araç için ayda 20 dolara karşılık geleceği, iade edilecek rakamın toplam 6,5 milyar doları bulacağı belirtildi.

İndirim en az yüzde 40 olmalı

İndirim oranının en az yüzde 40 olması gerektiğini savunan Amerika Tüketici Federasyonu, sürücüleri, gerekirse sigorta şirketlerini indirim yapan şirketlerle değiştirebilecekleri yönünde uyarmaları tavsiyesinde bulundu.

CFA, tüm sigorta şirketlerinin benzer indirimleri yapması gerektiğini vurgularken, birçok kişinin salgın yüzünden işini kaybettiğini ve bu nedenle arabasını kullanamadığını, buna rağmen bazı şirketlerin sadece yüzde 15 indirim yapmasına itiraz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bununla birlikte pek çok küçük şirketin hiç iade planı açıklamadığını belirten CFA, araba sahiplerine, ödeme yapmayan şirketleri bu konuda sıkıştırmalarını ve sosyal medyada seslerini yükseltmelerini önerdi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı Haberler
Sosyal medya fenomeni, cinsel içerikli telegram grubunun reklamını yaptı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil
Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır...
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
Libya'dan Hafter'i destekleyen ülkelere uyarı: Evlatlarınızı size tabutlarla göndereceğiz
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
Evinden çıkamayan Eda Taşpınar, çatıya çıkarak güneşlendi
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Tüfeğini temizleyen kişi, uyuyan kayınvalidesini başından vurdu
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında
Koronaya yakalanan Haydar Baş yoğun bakıma alındı! Yaşadığı mahalle de karantina altında
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
Koronavirüs tedavisi gören Göksel Gümüşdağ 21 gün sonra taburcu oldu
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı! 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi
BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Sağlık sistemi çöken Ekvador'da evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı
Sağlık sistemi çöken Ekvador'da evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Kapıcının koronavirüs testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Saruhan Oluç Devlet Bahçeli Hakkı Saruhan Oluç Meral Danış Beştaş
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Süleyman Soylu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ronaldinho Rüştü Reçber Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk İstifa Açıklama Galatasaray
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19 önlemleri kaza istatistiklerini de aşağı çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 03:56:13. #1.15#
title