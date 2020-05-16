ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı
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ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1580 artarak 88 bin 550'ye yükseldi.

ABD'de Kovid-19 ölümleri 89 bine yaklaştı
16.05.2020 17:16 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:16

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1580 artarak 88 bin 550'ye yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 228 artarak 1 milyon 485 bin 912'ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1580 artarak 88 bin 550'ye yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 276 bin 505 vaka ile İspanya, 272 bin 43 vaka ile Rusya ve 240 bin 161 vaka ile İngiltere izliyor.

Salgının merkezi New York

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 356 bin 16 vakanın bulunduğu eyalette, 27 bin 574 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 145 bin 490 vakayla New Jersey ve 90 bin 369 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 11 milyonu aşarken, iyileşen hasta sayısı da 327 bini geçti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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