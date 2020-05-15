ABD'de Kovid-19 ölümleri 87 bine yaklaştı NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1702 artarak 86 bin 970'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1702 artarak 86 bin 970'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 598 artarak 1 milyon 459 bin 684'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1702 artarak 86 bin 970'e yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 274 bin 367 vaka ile İspanya, 262 bin 843 vaka ile Rusya ve 233 bin 151 vaka ile İngiltere izliyor.

Salgının merkezi New York

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 353 bin 96 vakanın bulunduğu eyalette, 27 bin 426 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 144 bin 24 vakayla New Jersey ve 87 bin 937 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 10 milyon 658 bini aşarken, iyileşen hasta sayısı da 318 bini geçti.

Kaynak: AA