ABD'de Kovid-19 ölümleri 83 bini aştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD'de Kovid-19 ölümleri 83 bini aştı

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1481 artarak 83 bin 491'e yükseldi.

ABD'de Kovid-19 ölümleri 83 bini aştı
13.05.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:14

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1481 artarak 83 bin 491'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 22 bin 31 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Vaka sayısının 1 milyon 410 bin 168 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 1481 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 83 bin 491'e ulaştı.

Ülke genelinde şimdiye kadar 298 bin 593 kişi ise iyileşti.

Salgının merkezi New York

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Eyalette şimdiye kadar 348 bin 655 kişi virüse yakalandı, 27 bin 175 kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 142 bin 79 vakayla New Jersey ve 83 bin 21 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 271 binden fazla vakayla İspanya ve 242 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Haber
Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Haber
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
Arjantin'de 70 milyon yaşında dinozor fosili bulundu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
CIA raporu ortaya çıktı: Çin, acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'nü tehdit etti
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti
Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı?
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 383,1 liradan işlem görüyor
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Aracının üzerine teras yapan şahıs, bagajında mangal yakarak caddeleri turladı
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Sağlık Bakanı Koca'da sokağa çıkacak 0-14 yaş arasına mesaj: Biraz daha fedakarlık yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Tarkan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Fatih Terim Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: ABD'de Kovid-19 ölümleri 83 bini aştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 17:44:49. #1.15#
title