ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 895 kişi öldü

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 895 artarak 625 bin 186'ya yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 37 milyon 297 bini geçti. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 895 artarak 625 bin 186'ya çıktı. California, 4 milyon 188 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 419 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 920 binden fazla vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısında California 64 bin 920 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 54 bin 863, New York'ta 53 bin 959 olarak kayıtlara geçti. Yetişkin nüfusun yüzde 72'si en az bir doz aşı oldu ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 72'sine en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Ülkede 199 milyon 887 binden fazla kişiye ilk doz, 169 milyon 592 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.