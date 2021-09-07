ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 694 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 694 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 694 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 694 artarak 649 bin 168'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 694 artarak 649 bin 168'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 40 milyon 19 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 694 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 649 bin 168'e çıktı.

California, 4 milyon 423 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 708 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 352 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 492 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 58 bin 467, New York'ta 54 bin 449 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 206 milyon 908 binden fazla kişiye ilk doz, 175 milyon 968 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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