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ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 435 kişi hayatını kaybetti

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 435 kişi hayatını kaybetti

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 435 artışla 693 bin 76'ya çıktı.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 435 artışla 693 bin 76'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 110 bin 593 artarak 43 milyon 235 bin 477 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 2 bin 435 artışla 693 bin 76'ya ulaştı.

California, 4 milyon 704 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 43 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 582 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 68 bin 826 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Texas'ta 64 bin 456, New York'ta 55 bin 245 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 77'den fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 77'sine en az bir doz, yaklaşık yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 213 milyon 752 binden fazla kişiye ilk doz, 185 milyon 265 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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