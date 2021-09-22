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ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 236 kişi hayatını kaybetti

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 236 kişi hayatını kaybetti

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 236 kişi artarak 678 bin 522'ye çıktı.

CALİFORNİA (AA) - NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 236 kişi artarak 678 bin 522'ye çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 42 milyon 416 bini geçti.

Virüs nedeniyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 2 bin 236 artışla 678 bin 522'ye ulaştı.

California, 4 milyon 651 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 967 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 528 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 68 bin 87 ile ilk sırada yer alırken bu sayı, Texas'ta 62 bin 402, New York'ta 54 bin 983 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 76'dan fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 76'sından fazlasına en az bir doz, yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 212 milyon 255 binden fazla kişiye ilk doz, 182 milyon 12 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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