ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 120 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 120 kişi hayatını kaybetti

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 120 kişi hayatını kaybetti

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 120 artışla 695 bin 196'ya çıktı.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 120 artışla 695 bin 196'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 120 bin 929 artarak 43 milyon 356 bin 406 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 2 bin 120 artışla 695 bin 196'ya ulaştı.

California, 4 milyon 711 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 58 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 582 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 68 bin 980 ile ilk sırada yer alırken, bu sayı Texas'ta 64 bin 851, New York'ta 55 bin 310 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 77'sine en az bir doz, yaklaşık yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 214 milyon 43 binden fazla kişiye ilk doz, 184 milyon 335 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
Sağlık Bakanlığından 'aşıların yan etkilerinin izlenmediği' iddiasına yanıt Açıklaması

Sağlık Bakanlığından "aşıların yan etkilerinin izlenmediği" iddiasına yanıt Açıklaması

 Ekvador'da cezaevi çatışmasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 116'ya yükseldi

Ekvador'da cezaevi çatışmasında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 116'ya yükseldi

 Bakan Soylu, Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri'ne katıldı: (1)

Bakan Soylu, Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmetiçi Eğitim Semineri'ne katıldı: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Abdullah Öcalan Gazeteler Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Yiğit Marcus Aral
Spor Balotelli Gökhan Töre Arda Kardeşler Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Jerome Powell
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 120 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 17:24:40. #1.11#