ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1258 kişi hayatını kaybetti
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1258 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1258 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1258 artarak 640 bin 123'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1258 artarak 640 bin 123'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 39 milyon 201 bini aştı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1258 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 640 bin 123'e çıktı.

California, 4 milyon 360 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 612 bini aşkın vakayla Texas ve 3 milyon 223 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 873 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 57 bin 44, New York'ta ise 54 bin 254 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 205 milyon 26 binden fazla kişiye ilk doz, 174 milyon 121 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1258 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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