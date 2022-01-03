ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 826 bin 65'e çıktı

NEW ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 246 artışla 826 bin 65'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 255 bin 71 artarak 55 milyon 114 bin 128 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 246 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 826 bin 65'e çıktı.

California, 5 milyon 565 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 588 bin vakayla Texas ve 4 milyon 209 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 76 bin 524 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Texas'ta 75 bin 744'e, Florida'da ise 62 bin 504'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78'ine en az bir doz, yüzde 65,9'una iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 33,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 243 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 205 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 68 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri

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