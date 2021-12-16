ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 802 bin 538'e çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 802 bin 538'e çıktı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 802 bin 538'e çıktı
AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 65 artışla 802 bin 538'e yükseldi.

NEW ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 65 artışla 802 bin 538'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 139 bin 238 artışla 50 milyon 375 bin 840'a çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 65 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 802 bin 538'e ulaştı.

California 5 milyon 182 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 406 bin vakayla Texas ve 3 milyon 754 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 517 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 74 bin 796'ya ulaştı, Florida'da ise 62 bin 74 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76,8'ine en az bir doz, yüzde 65'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 27,6'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 239 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 202 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 56 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

 ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek

ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek

 ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 800 bini geçti

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title