ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 627 bini geçti
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 627 bini geçti

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 627 bini geçti
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 627 bini geçti.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 627 bini geçti.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 37 milyon 616 bini aştı.Virüs nedeniyle ülkede şimdiye kadar 627 bin 862 kişi öldü.

California, 4 milyon 214 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 442 bini aşkın vakayla Texas ve 3 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 21 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 55 binden fazla, New York'ta 53 bin 974 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 72'si en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 72'sine en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 200 milyon 421 binden fazla kişiye ilk doz, 169 milyon 998 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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