ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 585 bini aştı
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 585 bini aştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 585 bini aştı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 728 artarak 585 bin 238'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 728 artarak 585 bin 238'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 41 bin 967 artarak 32 milyon 895 bin 927'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 728 artarak 585 bin 238'e çıktı.

California, 3 milyon 767 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 927 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 286 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 633 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 903 ve Texas'ta 50 bin 903 olarak kayıtlara geçti.

120 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 155 milyondan fazla kişiye ilk doz, 120 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 24 milyon 372 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 519 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 432 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 266 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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