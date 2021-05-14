ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 584 bin 510'a yükseldi
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 584 bin 510'a yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 584 bin 510'a yükseldi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 820 artarak 584 bin 510'a çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 820 artarak 584 bin 510'a çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 38 bin 175 artarak 32 milyon 853 bin 960'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 820 artarak 584 bin 510'a çıktı.

California, 3 milyon 764 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti, 2 milyon 924 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 282 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 573 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 866 ve Texas'ta 50 bin 840 olarak kayıtlara geçti.

118 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 154 milyondan fazla kişiye ilk doz, 118 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 24 milyon 46 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 433 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 430 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 262 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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