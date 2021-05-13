ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 583 bin 690'a yükseldi
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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 583 bin 690'a yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 583 bin 690'a yükseldi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak 583 bin 690'a çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 823 artarak 583 bin 690'a çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 35 bin 502 artarak 32 milyon 815 bin 785'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 823 artarak 583 bin 690'a çıktı.

California, 3 milyon 763 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 922 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 278 binin üzerinde vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 472 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 825 ve Texas'ta 50 bin 785 olarak kayıtlara geçti.

117 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 153 milyondan fazla kişiye ilk doz, 117 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 23 milyon 703 bini aşkın vakayla Hindistan ve 15 milyon 359 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 428 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 258 binden fazla can kaybıyla Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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